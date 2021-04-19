شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك يهاجم كارتيرون ولاعبي الزمالك: «مدرب جبان ولاعيبة بتتكلم بس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق عقب خسارة مباراة القمة أمام الأهلي التي أقيمت مساء الأحد بملعب القاهرة، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وحسمها الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكتب عيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مدرب جبان ولاعيبة بتتكلم بس».

وكان الأهلي قد سجل هدفيه محمد شريف، بينما أحرز محمود شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وقفز الأهلي لوصافة جدول ترتيب الدوري عقب حسم القمة بـ 30 نقطة من 12 مباراة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الأول من 15 مباراة.