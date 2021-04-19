شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: لاعبو الأهلي يظهرون في المباريات الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استحق الفوز على الزمالك.

وكان الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتحديدًا في الشوط الأول»، مضيفًا: «لاعبو الاهلي يظهرون في المباريات الكبيرة».

وأضاف: «هذا الفوز يُحسب للاعبين أكثر من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لأنهم كان لديهم روح وإصرار على تحقيق المكسب».

وبفوز الأهلي على الزمالك ارتفع رصيده إلى 30 نقطة محتلاً بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في صدارة الدوري.