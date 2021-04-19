شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يحتفل بـ علي لطفي عقب حسم الأهلي القمة على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بزميله على لطفي، عقب تألق الأخير في مباراة القمة رقم 121 أمام الزمالك والتصدي لركلة جزاء.

ونشر الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لعلي لطفي وللاعبي الأهلي.

وعلق الشناوي على الصورتين: «الرجالة»، محتفلاً بحسم الأهلي القمة وتألق لطفي.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت مساء الأحد بملعب القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الرابعة.