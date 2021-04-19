شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. أحمد سمير يتصدر وشريف نصف دستة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب جدول هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز تقدم محمد شريف مهاجم فريق الاهلى عقب أحرازة هدفين بمرمى الزمالك في إطار الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز والوصول الى الهدف السادس له فى البطولة ,

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

يستمر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على قمة جدول ترتيب الهدافين، حيث سجل اللاعب 9 أهداف حتى الأن، ويأتى من بعده حسام حسن مهاجم سموحة، وعمر كمال لاعب المصرى برصيد 8 أهداف لكل منهما.





مدفع الأهلي يضرب الزمالك بهدفين في سهرة رمضانية مثيرة

حقق فريق الاهلي فوزاً هاماً على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز



