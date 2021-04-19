شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يختار محمود عاشور حكم "var" في أوليمبياد طوكيو رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- الحكم الدولي المصري محمود عاشور في القائمة النهائية المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل .

وتواجد محمود عاشور في مباراة القمة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي حكم var مساعد في اللقاء الذى أداره المصري محمود البنا.

وحسم النادى الأهلى القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى أمس الأحد ، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.

سجل هدفى الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.