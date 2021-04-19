شكرا لقرائتكم خبر عن ياناكون ومصطفى شوبير ولاعبو الأهلي يهنئون علي لطفي بعد نهاية المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البلجيكى ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلي، ومصطفى شوبير حارس المرمى، وعدد من لاعبى الفريق الأحمر، على تهنئة علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، بعد تألقه فى مباراة القمة ضد الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وتألق على لطفي خلال مباراة القمة، وأنقذ فريقه من ركلة جزاء سددها محمود علاء لاعب الزمالك، كما أنقذ فرصة هدف محقق قبل نهاية المباراة.

ونال على لطفى تحية وتقدير الجميع، بعدما شارك فى مباراة القمة بشكل اضطرارى لظروف إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا.

وحسم النادى الأهلي القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

سجل هدفى الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.