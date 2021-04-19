شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : الشيخ محمود البنّا "طلق" الحكام الأجانب بالتلاتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - داعب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق ، الحكم محمود البنّا بعد نجاحه في مباراة القمة ، قائلا :" الشيخ محمود البنّا المأذون طلق الحكام الأجانب بالتلاتة ووفق الأهلي والزمالك في الحلال ".
أشاد جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية بالمستوي الذي ظهر به الحكم الدولي محمود البنّا ومساعديه في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، وقال إنه تذكر اليوم مباراة الأهلي والزمالك في موسم 96 بعدما أدارها ونال إشادة من الجميع"، مضيفاً " أتمني أن توافق الأندية على دعم الحكم المصري في جميع المناسبات، والآن تقنية الفيديو ساعدت البنّا كثيرا في إدارة المباراة، لذا فإن محمود البنّا يستحق 9 درجات من 10في إدارة المباراة" .
حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز
وتقدم الأهلي بالتهديف عن طريق طريق محمد شريف، في الدقيقة 20، بعد أسيست من أيمن أشرف لتصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء، ويسددها ويسجل الهدف الأول للأهلي، وتعادل للزمالك شيكابالا في الدقيقة 30، بعد توغل من الناحية اليمني، ليسددها في الزاوية البعيدة لـ علي لطفي، وعاد محمد شريف، في الدقيقة 35، وسجل هدفًا ثانيًا للأهلي، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة، من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.