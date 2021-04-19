شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : الشيخ محمود البنّا "طلق" الحكام الأجانب بالتلاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق ، الحكم محمود البنّا بعد نجاحه في مباراة القمة ، قائلا :" الشيخ محمود البنّا المأذون طلق الحكام الأجانب بالتلاتة ووفق الأهلي والزمالك في الحلال ".

أشاد جمال الغندور خلال تصريحات تلفزيونية بالمستوي الذي ظهر به الحكم الدولي محمود البنّا ومساعديه في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، وقال إنه تذكر اليوم مباراة الأهلي والزمالك في موسم 96 بعدما أدارها ونال إشادة من الجميع"، مضيفاً " أتمني أن توافق الأندية على دعم الحكم المصري في جميع المناسبات، والآن تقنية الفيديو ساعدت البنّا كثيرا في إدارة المباراة، لذا فإن محمود البنّا يستحق 9 درجات من 10في إدارة المباراة" .

حقق فريق الاهلي فوزاً مهماً على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز