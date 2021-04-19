شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي: ربنا كرمني بركلة الجزاء وهجوم الجماهير دليل على الحب والشناوي دعمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن الفريق هو نجم المباراة وليس لاعبا واحدا، وربنا كرمنى بركلة الجزاء التي تصديت لها وأنا بتمرن كويس جدا.

وقال على لطفى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد المباراة: "ربنا كرمنى في هذه المباراة والنجم في الماتش هو الفريق، ويمكن ربنا جاب ركلة الجزاء علشان أصدها وأخش المباراة وأخد الثقة مرة أخرى وأحافظ على فوز الزمالك".

وأضاف: "الحمد لله مش أول مرة أصد ركلة جزاء أمام الزمالك، أنا بتمرن كتير على ركلات الجزاء، ومحمد الشناوى كلمنى أكثر من مرة في آخر 3 أيام، وكنا بنتمرن على لاعبى الزمالك وربنا وفقنى النهاردة".

وتابع: "هجوم جماهير الأهلى عليا في الفترة الماضية علشان عاوزينى أكون متميز وأكون كويس، وعمرى ما أزعل منهم؛ لأنهم بيحبوا النادى وكل اللاعبين وعاوزينهم في أفضل مستوى".

وحسم النادى الأهلى القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.

سجل هدفى الأهلى محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.