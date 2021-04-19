شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح يطالب مجلس الزمالك بتعيين أسامه نبيه مديرا فنيًا.. وفتح باب الرحيل للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في حالة خسارة أي مباراة قادمة خاصة أن الفريق خرج من دوري أبطال أفريقيا، وفرط في فرصة هامة للحفاظ على أماله بالفوز بالدوري، بعد الخسارة أمام الأهلي 1 / 2 .

تابع وليد صلاح عبد اللطيف في الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك و الأهلي بـ " الخليج 365 "التي انتهت بفوز القلعة الحمراء 2 / 1 ، أطالب مجلس الزمالك بفتح باب الرحيل أمام لاعب لا يرغب في التواجد في النادي، والاستغناء عنه، موضحًا: "اللاعب الكبير هو من يظهر في المباريات الكبيرة، والبطولات الكبيرة ، والحقيقة أنا متعجب من هؤلاء اللاعبين الذين يطلبون الحصول على 60 مليون جنيه في الموسم، ماذا قدمت للزمالك؟".

أضاف نجم الزمالك السابق ، أتمنى منح الفرصة لأسامه نبيه المدرب العام الحالي للزمالك ، لتولي منصب المدير الفني في حالة رحيل كارتيرون.

وحسم النادى الأهلى القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.

سجل هدفى الأهلى محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.