شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: الأهلى يشبه ريال مدريد وبرشلونة وبايرن في مقومات البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل مصطفى نجم الأهلى الأسبق بأداء لاعبي القلعة الحمراء بعد الفوز على الزمالك في القمة 121 التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري.

قال مصطفى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى:" دائما البطل يملك مقومات مختلفة عن الأندية الأخرى لو نظرنا إلى البطل الحقيقى في كل أندية العالم مثل الريال وبرشلونة والبايرن تجدهم يجيدون اللعب على المدي البعيد ومسابقات النفس الطويل وهذا أكثر ما يميز النادى الأهلى الى يمتلك هذه المقومات".

تابع مصطفى:" الأهلى في أسوء حالاته بعد نهائي أفريقيا أستطاع أن يقدم أداء جيد ومباراة كبيرة ونجح موسيمانى في الفوز بالرهان أمام الزمالك من خلال الضغط على الفريق الأبيض دون خوف أو تراجع".

وواصل نجم الأهلى الأسبق:" الأهلى كان لديه الكثير من الغيابات بين صفوفه ولكنه استطاع التغلب عليها على الرغم من أن المارد الأحمر يواجه منافسة قوي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن الأحمر أظهر شخصيته في اللقاء".

أكمل:" فوز الأهلى على الزمالك سيكون نقطة فارقة مع المارد الأحمر وسيبنى عليه أشياء كثيرة والأحمر خرج بمكاسب كبيرة مثل ولادة حارس كبير مثل على لطفى وعودة كهربا وناصر ماهر وتألق أحمد رمضان بيكهام".

حقق فريق الاهلي فوزاً مهما على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.