شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الأهلي لا يحتاج حراس مرمى بعد تألق علي لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، أن مستوى حراس المرمي في الأهلي مطمئن، والقلعة الحمراء لا تحتاج للتعاقد مع حراس مرمى، في ظل وجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وقال أمير عبد الحميد، في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي التي انتهت بفوز القلعة الحمراء 2 / 1: مستوى حراس المرمى في الأهلي جيد للغاية، ولا داعي لاستقدام حارس آخر في ظل وجود الشناوي ولطفي، بالإضافة إلى مصطفى شوبير، مضيفا أن الزمالك يضم 3 حراس دوليين في المنتخب الأول، هم: محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، بالإضافة إلى حارس المنتخب الأوليمبي محمد صبحي.

وتابع: مباراة الزمالك ستكون نقطة انطلاقة للطفي في الفترة المقبلة، وستمنحه ثقة في المباريات المقبلة للأهلي، ولكن في ظل وجود محمد الشناوي سيكون الحارس رقم 2، وهذا لا يقلل من علي لطفي.

وحسم النادى الأهلى القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.

سجل هدفى الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.