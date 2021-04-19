شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يهنئ الأهلى بعد الفوز فى القمة: أداء رجولى وتحية خاصة لعلى لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام الحضرى، حارس النادي الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، التهنئة لنجوم النادي الأهلي بعد الفوز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، كما وجه تحية خاصة لحارس الاهلي علي لطفي بسبب أدائه الرائع خلال المباراة المؤجلة من المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر عصام الحضري، صورة لنجوم مباراة الأهلي، اليوم، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ووجه التهنئة قائلا: "الف مليون مبروك الفوز والاداء الرائع والرجولي.. وان شاء الله تكمل وتفرحونا بالدوري.. وتحية خاصة لعلي لطفي علي الاداء الرائع".



عصام الحضرى على تويتر

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي بالتهديف عن طريق محمد شريف، في الدقيقة 20، بعد أسيست من أيمن أشرف لتصل إلى شريف داخل منطقة الجزاء، ويسددها ويسجل الهدف الأول للأهلي، وتعادل للزمالك شيكابالا في الدقيقة 30، بعد توغل من الناحية اليمني، ليسددها في الزاوية البعيدة لـ علي لطفي، وعاد محمد شريف، في الدقيقة 35، وسجل هدفًا ثانيًا للأهلي، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة، من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.