شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي إلى نهائي دوري السوبر ويضرب موعدا لمواجهة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي في الحصول على بطاقة التأهل لنهائي دوري السوبر على حساب فريق هليوبوليس بعد اللجوء لمباراة فاصلة، ولجأ الأهلي وهليوبوليس إلى مباراة فاصلة أقيمت مساء الأحد، بعد التعادل في نتيجة مباراة الجولة الأولى والثانية.

وأنهى هليوبوليس الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 42 – 39، قبل أن يعود الأهلي، ويحقق الفوز بنتيجة 75-69، ويحقق بطاقة التأهل لدور النهائي.

وضمن سبورتنج التأهل إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة أمس على حساب نادي الجزيرة، بعد الفوز في المواجهة الأولى والثانية بين الفريقين.

وتمكن سبورتنج من الفوز على الجزيرة في الجولة الأولى في الخميس الماضي بنتيجة 101-86 قبل أن يكرر فوزه السبت بنتيجة 104-72، ليتأهل رسميا إلى المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تتم إقامة الدور النهائي من دوري السوبر للسيدات في أيام 26 - 28 - 30 من شهر أبريل و2 - 4 من شهر مايو في ملاعب تحدد بمعرفة اتحاد السلة في وقت لاحق.