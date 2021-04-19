شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: "الزمالك فلت من هزيمة ساحقة النهاردة أمام الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بلال، نجم الأهلى الأسبق، إن فريق الزمالك أفلت من هزيمة ساحقة أمام المارد الأحمر، خصوصا في الشوط الأول من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري.

أضاف بلال، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى:" مبروك لجمهور الأهلى ومحبيه الفوز على الزمالك والمارد الأحمر قدم أروع أداء في الشوط الأول وهو من تراجع في الشوط الثانى، وجعل الزمالك يستحوذ ولكن لم تسنح له سوى فرصتين".

تابع بلال:" مباريات الديربي دائما تذكر فيها النتائج وليس الأداء والأهم أن تخرج من اللقاء فائزا والأحمر قدم نموجا للأداء الفني والروح القتالية في المباراة وأتمنى التوفيق للاعبي القلعة الحمراء في المباريات القادمة في الدوري".

حقق فريق الاهلي فوزاً مهما على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.