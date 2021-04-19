شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يشكو من كدمة فى القدم بعد انتهاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلى، من كدمة فى القدم تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الزمالك فى قمة الدورى والتى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يجرى بيكهام فحص طبى على قدمه لتحديد حجم الإصابة وحاجته للعلاج من عدمه، ويغيب بيكهام عن مباراة فريقه القادمة ضد سموحة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة القمة.

وحسم النادى الأهلى القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

سجل هدفى الأهلى محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.