شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم المصري يتألق في القمة 121 ويستعيد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الزمالك X الأهلي المؤجلة من الجولة الـ4 للدوري الممتاز

الملعب – ستاد القاهرة

النتيجة – فوز الأهلي 2/1

الحكم الدولي- محمود البنا

المساعد الأول الدولي - محمود أبو الرجال

المساعد الثاني الدولى - احمد توفيق

الحكم الرابع الدولي - محمد معروف

ثنائي الـ" VAR" - محمد عادل – محمود عاشور

تدخل رائع من كابينة الـ"VAR"

كانت كابينة الـ" VAR" على موعد بالتدخل طبقا للبرتوكول لاستدعاء الحكم الى الشاشة المراجعة عندما لعب بإهمال حارس الأحمر على لطفى مع سيف الجزيرى في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليعود البنا بقرار ركلة جزاء صحيحة للزمالك طبقا للبرتوكول.

اللياقة البدنية (المرونة –الرشاقة- الارتداد)

بذل البنا جهدا بدنيا كبيرا خلال ادارته للمباراة محاولا إيجاد مكان مناسب لكن تواجد في طريق الكرة ومحيط اللعب حتى ان الكرة اصتدامت به الكرة في الدقيقة 69 واستأنف بأسقاط لكن حرص الحكم على ان يكون موجود دائما في الميعاد هذا ماجعله يتداخل في اللعب لكن هذا لم يؤثر على القرارات الفنية او الإدارية خلال فعاليات اللقاء كما انه تابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد.

تقدير الأخطاء ( 28 مخالفة – ركلة جزاء - )

كان الحكم على موعد بالتدخل بالصافرة واحتساب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد أبرزها عندما تدخل الـ" VAR" في مخالفة على لطفى حارس الأهلي الذى تدخل بإهمال ليعلن الحكم عن ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل الـ" VAR" في الدقيقة 59 من عمر اللقاء رغم وضوح المخالفة كما الى سمح الحكم بالالتحام المشروع التنافس العادل على الكرة طبقا للقانون كما احسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطى المباراة .

3 بطاقات صفراء- وانذار "لموسيمانى"

أشهر الحكم بطاقة صفراء وحيد في اللقاء من نصيب لاعب الأهلي احمد كوكا في الدقيقة 30 في الوقت الذي تغاضى عن أكثر من بطاقة أخرى طبقا للقانون، الحكم يحتاج الى مزيد من المباريات في الفترة المقبلة قبل الدفع به في الدوري الممتاز رغم انه ظهر الموسم الماضي لكن مستواها الفني والإداري مازال كما هو.

المساعدين

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة وأشاروا على 3 حالات تسلل خلال المباراة كانوا من عند المساعد الأول لكن تعاون الثنائي مع الحكم الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون وسمحوا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء وخبره وتعاون مع الحكم إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الدرجات: الحكم – 8.7- المساعد الأول –8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.7 - ثنائى الـ" VAR" الـ – 8.5