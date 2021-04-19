شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: لم أقدم شيئا للأهلى بعد.. وغياباتنا وضعت ضغطا على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى، عن سعادتع بتحقيق أول فوز على الزمالك في أول مباراة قمة يخوضها، في المباراة التي حسمها الاهلى بهدفين مقابل هدف في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

وقال بدر بانون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حاسس أنى لسه لم أقدم شيء للأهلى لسه وجمهور الأهلى لا يرضى إلا بالفوز سواء في الدورى أو أي بطولة أخرى".

وأضاف المغربى: "موضوع الغيابات أخدناه في صالحنا وحاولنا نثبت أننا قد المسئولية والضغوط كانت على لاعبى الزمالك اللى جمهورهم طالبهم بالفوز علينا".

وأوضح بدر بانون: "تأقلمت بسرعة مع الأهلى لأنى قادم من نادى كبير هو الرجاء البيضاوى، وأعد الجمهور بتقديم مستوى أفضل الفترة المقبلة، وأتمنى عودة على معلول للملعب مرة أخرى لأنه إضافة كبير للأهلى".

وحسم النادى الأهلى القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.