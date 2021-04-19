شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: علي لطفي شال الأهلي لما تراجع عكس جنش اللي مكانش شايف زي اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الفرق بين الشوط الأول والشوط الثانى أن علي لطفي، حارس الأهلي، شال الفريق في وقت تراجعه، على عكس جنش اللى مكانش شايف زي اللاعبين في الشوط الأول.

وحسم النادي الأهلي القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

وقال حازم إمام، في تصريحات للإعلامى سيف زاهر في الاستوديو التحليلى على قناة أون تايم سبورت: "الشوط الأول لم يفعل الزمالك أي شيء سوى هدف شيكابالا مش بيعمل أي حاجة غير أنه خايف، والأهلي في الشوط الأول كان قوي جدا والزمالك مش شايف أمامه بما فيهم جنش".

وأضاف حازم إمام: "الزمالك في الشوط الثانى أفضل والأهلى كان وحش ولكن على لطفى كان فايق وشال الفريق وحافظ على النتيجة لفريقه على عكس جنش اللى الهدفين تعامل معهم بشكل غريب".

وتابع: "كارتيرون أهدر 45 دقيقة على الزمالك وترك الفرصة لعلي لطفي ورامي ربيعة لأخذ الثقة بعدما شاركه في ظروف صعبة ومنح الأهلي الأفضلية وجبهة حازم إمام كانت ضعيفة جدا، وأعتقد أن دى أسوأ مباراة له مع الزمالك هذا الموسم، وأيمن أشرف استغلها كويس جدا".

واختتم: "الشوط الثانى بدأ يضغط من بدرى وأشرف بن شرقى كان فرس الرهان للزمالك في الشوط الثانى، والأهلي تراجع للحفاظ على النتيجة، ولكن لاعبيه كانوا واقفين على رجليهم عكس الزمالك، وعلى لطفى أثبت أنه بيتمرن كويس ومركز، ولما جت الفرصة في وقت صعب قدر يعلن عن نفسه".

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط، فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.