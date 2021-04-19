شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفى بحارسه على لطفي بعد مباراة القمة: "صاحب القفاز الذهبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النادي الأهلي عن فخره بأداء حارسه على لطفى، في لقاء القمة بين الأهلى والزمالك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ووصف الاهلي، على لطفى في مباراة اليوم، بأنه صاحب القفاز الذهبي خلال التصدى لركلة الجزاء أمام الزمالك في المباراة.



الاهلى على تويتر

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، صور من لحظة تصدي الحارس على لطفى لركلة الجزاء أمام الزمالك، وعلق الأحمر: "لقطة اليوم لحارسنا علي لطفي صاحب القفاز الذهبي بالتصدي لركلة جزاء وهدف مؤكد في نهاية المباراة".



تألق على لطفى



على لطفى

وهنأ لاعبو فريق الأهلي زميلهم الحارس علي لطفي، عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك، وذلك عقب تصديه لضربة جزاء، والظهور بشكل قوى ساهم في تحقيق الثلاث نقاط.



على لطفى

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على الزمالك بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.