شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: دعوت لعلى لطفى وحسيت بتصديه لركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مروان محسن نجم الأهلى عن سعادته بعد فوز فريقه على الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن جميع لاعبي الأحمر رجالا وكانوا على قدر المسئولية موضحا أنهم كانوا على قدر عالى من التركيز قبل المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط، مشيرا إلى أنه طوى صفحة لقاء القمة ويستعد للمواجهات المقبلة.

وعلق مروان محسن على تألق الحارس على لطفى في القمة 121 وتصديه لركلة جزاء الزمالك قائلا:" كنت أعلم أنه سيتصدى لركلة الجزاء وكنت بتدعيله من على الدكة ".

حقق فريق الاهلي فوزاً مهما على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.