شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: مباراة الزمالك بـ3 نقاط وشخصية الأهلى صنعت الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن فريقه حسم القمة 121 أمام الزمالك بشخصيته وروح لاعبيه رغم الغيابات التي عانى منها الفريق الأحمر في المباراة التي جمعت القطبين على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية:" فريق بأكمله غائب عن اللقاء، فهناك محمد الشناوي وما أدراك ما الشناوي، وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجونيور أجايي، بجانب محمود متولي ولكن نمتلك الروح التي تدفعنا للفوز".

تابع مدير الكرة بالأهلى :" من يلعب للأهلى لا بد أن يتحلى بمقوماته وشخصيته وسماته، وأقول لكل اللاعبين أن الفرصة ستأتي من عند الله طالما تلعب بإخلاص، وأود أن أقول أن هذه المباراة بـ3 نقاط ولدينا مواجهة شرسة أمام سموحة يوم الأربعاء بالدوري، وعلينا التركيز لتحقيق الفوز والبحث عن الصدارة".

وتحدث عبد الحفيظ عن أداء على لطفى قائلا: "سعدت بأداء على لطفى لأنه قدم مباراة جيدة وأداء مميزا وتصدى لركلة جزاء وربما لم يظهر بهذا المستوى في مباريات سابقة، لكن لقاء القمة أصبح جزءًا من الماضي وعلى الفريق التركيز لتحقيق الانتصارات".

حقق فريق الاهلي فوزاً مهما على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء،الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة وضم تشكيل الأهلى كلا من: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وأحمد بيكهام وأيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر، الهجوم: محمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلا من: محمود جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام، فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا، فى الهجوم: مروان حمدي.