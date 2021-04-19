شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: حزين بسبب هدف شيكابالا.. وجهاز الزمالك شتمنى بالبرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد لقاء القمة 121 كالتالى:

وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "مباريات الزمالك حماسية وضغط كبير، والحمد لله كسبنا المباراة، وتسيدنا أول 20 دقيقة، ولعبنا بالطريقة التى نريدها، مضيفًا: " اتمرنا بكل جد، وطبقنا الشغل الفني كويس في الملعب، وأي ماتش فيها متغيرات فينة مثل الأمواج".

أضاف المدير الفنى للأهلى: "أحزننى هدف شيكابالا لأننا تدربنا عليه، ونفس هدف نهائي أفريقيا، وقلت للعيبة خدوا بالكوا من شيكابالا والطريقة بتاعته، لكن الزمالك فريق كبير وعندهم مدرب كبير وخبراتهم عالية".

تابع موسيمانى حديثه: "أدرنا المباراة بطريقة قوية، وعمرنا ما اشتكينا من الإصابات، لكن الحقيقة إصابات الأهلي مؤثرة، ورجل المباراة من وجهة نظرى علي لطفي حارس المرمى".

وعن أزمته مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قال موسيمانى: "الأمر مجرد حماس فى المباراة، ومن حول كارتيرون تلفظوا بألفاظ خارجة باللغة البرتغالية، وتمكنت من فهمهم وقمت بالرد عليهم".

أضاف: "نعانى من ضغط المباريات وكيف للاعبين أن يشاركوا فى 4 مواسم دون راحة، جوارديولا وكلوب اشتكوا إن الموسمين فيهم ماتشات كتير وحاولوا يرتبوها في الراحة الشتوية ونهاية موسم وده مش موجود في مصر ومش كويس للاعبين".