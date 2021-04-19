شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. محمد الصباحى يحتفل على طريقة "التمساح" بعد هدفىّ طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب محمد الصباحى لاعب أسوان الذى أثار الجدل باحتفاله بتقليد "التمساح"، خلال مباراة فريقه أمام طنطا الموسم الماضى، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الماضى.