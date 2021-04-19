شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بدلاء الأهلي كانوا أفضل من الأساسيين المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، إن بدلاء الأهلي ظهروا بمستوى أفضل من اللاعبين الأساسيين الغائبين -بسبب الإصابة- عن قمة القطبين التي جمعتهما مساء الأحد، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وأضاف الغندور، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك عقب انتهاء مباراة القمة: "علي لطفي اللي مش بيلعب بقاله سنين ظهر بمستوى لا يقل عن الشناوي، وكذلك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بديل معلول كان من نجوم المباراة".

وتابع: "رامي ربيعة العائد من الإصابة كان لا يقل عن ياسر إبراهيم، وبيكهام قدم مستوى مميزا للغاية كأن محمد هاني كان موجودا باللقاء، لذلك لا يمكن مواجهة الأهلي على أنه يعاني من الغيابات؛ لأن البدلاء لا يقلون بأي حال من الأحوال عن العناصر الأساسية".

وتعجّب الغندور من عودة محمود البنا لتقنية الفار في ضربة الجزاء التي أهدرها محمود علاء، موضحا أن الكرة كانت واضحة ولا تستدعي اللجوء للفار وهي بهذا الوضوح، موضحا أن ملامح وجه محمود علاء وهو قادم على التسديد كانت تقول إنه سيهدرها".

وحصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ثلاث نقاط غالية، بعد تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.