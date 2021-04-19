محمد شريف: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، وتسجيله هدفي الفوز باللقاء.
وأكد شريف أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، والفوز الذي حققه الفريق خطوة في مشوار الحفاظ على بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق سيغلق صفحة مباراة القمة للتركيز في المواجهات الصعبة المقبلة، لمواصلة مسيرة الفوز.
وأشار إلى أن الفريق حاول الحفاظ على التقدم خلال الشوط الثاني، وهو ما سبّب التراجع في بعض الفترات، ولكن في النهاية الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة في البطولة.
وأضاف: "الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن يستمر التقدم وحصد النقاط في سباق الدوري".
واختتم شريف تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي نجحوا في تعويض الغيابات، وأظهروا شخصية الأهلي القوية التي كانت وراء الفوز على الزمالك.
وحصد فريق الأهلي ثلاث نقاط غالية، بعد تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد لقاء القمة 121 كالتالى: