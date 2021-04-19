شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، وتسجيله هدفي الفوز باللقاء.

وأكد شريف أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، والفوز الذي حققه الفريق خطوة في مشوار الحفاظ على بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق سيغلق صفحة مباراة القمة للتركيز في المواجهات الصعبة المقبلة، لمواصلة مسيرة الفوز.

وأشار إلى أن الفريق حاول الحفاظ على التقدم خلال الشوط الثاني، وهو ما سبّب التراجع في بعض الفترات، ولكن في النهاية الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة في البطولة.

وأضاف: "الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن يستمر التقدم وحصد النقاط في سباق الدوري".

واختتم شريف تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي نجحوا في تعويض الغيابات، وأظهروا شخصية الأهلي القوية التي كانت وراء الفوز على الزمالك.

وحصد فريق الأهلي ثلاث نقاط غالية، بعد تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد لقاء القمة 121 كالتالى: