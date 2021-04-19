شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: قمة اليوم شهادة ميلاد محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك، بمستوى محمد شريف، مهاجم الأهلي، في قمة القطبين التي جمعتهما اليوم الأحد، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وأوضح جعفر، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك عقب انتهاء مباراة القمة: "محمد شريف كتب شهادة ميلاده للجماهير في هذه القمة، وهو ليس لاعبا مهاريا وليس مطلوبا منه أن يكون كذلك، هو لاعب يجيد التمركز ولديه سرعة في اتخاذ القرار وحقق المطلوب منه".

وكشف ملك النص أن الزمالك عانى من مشاكل دفاعية بالجملة في اللقاء، موضحا أن كارتيرون دخل اللقاء متأخر جدا، ولم تكن إدارته للقمة على المستوى المطلوب.

وتابع نجم الزمالك الأسبق، أنه رغم الغيابات الكبيرة في الأهلي إلا أنه نجح في تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا رغم انخفاض مستوى لاعبيه في الشوط الثاني وتراجعهم للدفاع، لكنهم حافظوا على النتيجة وخرجوا منتصرين.

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.

وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.