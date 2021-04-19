شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع القناة 1/1 وديا استعدادا للإنتاج.. وإصابة قوية للضرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي مع منافسه القناة بهدف لكل منهما في المباراة الودية التى جمعتهما، مساء الأحد، ضمن برنامج الإعداد للقاء الإنتاج الحربي، مطلع مايو المقبل باستاد السلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة بمسابقة الدورى المصرى.

تقدم محمود عبد العاطي دونجا للإسماعيلى قبل أن يتعادل القناة، بدأ الفريق بتشكيل ضم.. محمد صبحي حارس المرمى، رضوان شريفي، مروان صحراوى، محمد مصيلحى، محمد بيومى في الدفاع، وعمر الوحش، محمود دونجا، عماد حمدى في الوسط الدفاعي، وأري بابل، محمد الشامي فى الوسط الهجومي، شيلونجو في الهجوم.

وشارك من مقاعد البدلاء كل من: مروان شوقي، نادر رمضان، محمد الضرف، محمد سليمان، كاستيلو، زياد طارق، مصطفى الزنارى.

وشهدت الودية تعرض محمد الضرف لإصابة قوية خرج على أثرها، ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا بمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

يشار إلى أنه من المقرر أن ينطلق معسكر الإسماعيلى اعتبارا من الأربعاء المقبل وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، وتتخلل المعسكر وديتان بجانب إقامة تدريبات مكثفة، تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل.

ويلتقى الدراويش فريق فاركو يوم 24، على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضّل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.