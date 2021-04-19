فيفا في بيان رسمي: نرفض "الدوري الانفصالي" الأوروبي ونطالب بتوزيع عادل للمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا أكد من خلاله رفضه التام لفكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي ووصفه بأنه "بطولة انفصالية مغلقة" وذلك بعدما أعلنت أندية أوروبا الكبرى المشاركة في بطولة خارج تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال فيفا في بيانه: "يمكن لـ"فيفا" فقط التعبير عن رفضه لـ(دوري انفصالي أوروبي مغلق) خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترام المبادئ المذكورة أعلاه."

وجاء بيان فيفا بالكامل كما يلي:

في ضوء طلبات وسائل الإعلام العديدة وكما ذكرنا عدة مرات، يود "فيفا" أن يوضح أنه يقف بحزم لصالح التضامن في كرة القدم ونموذج إعادة التوزيع العادل الذي يمكن أن يساعد في تطوير كرة القدم كرياضة، لا سيما على المستوى العالمي، حيث أن تطوير كرة القدم العالمية هي المهمة الأساسية للفيفا.

"من وجهة نظرنا، ووفقًا لنظامنا الأساسي، فإن أي مسابقة لكرة القدم، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية، يجب أن تعكس دائمًا المبادئ الأساسية للتضامن والشمولية والنزاهة وإعادة التوزيع المالي العادل. علاوة على ذلك، يجب على الهيئات الإدارية لكرة القدم أن تستخدم جميع الوسائل القانونية والرياضية والدبلوماسية لضمان استمرار ذلك. في ظل هذه الخلفية ، يمكن لـ"فيفا" فقط التعبير عن رفضه لـ "دوري انفصالي أوروبي مغلق" خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترام المبادئ المذكورة أعلاه.

"يدافع فيفا دائمًا عن الوحدة في كرة القدم العالمية ويدعو جميع الأطراف المشاركة في المناقشات الساخنة للانخراط في حوار هادئ وبناء ومتوازن لصالح اللعبة وبروح التضامن واللعب النزيه. سيقوم فيفا، بالطبع ، بكل ما هو ضروري للمساهمة في طريقة منسقة للمضي قدمًا في الإنصاف العام لكرة القدم