الأهلي يكشف تطورات حالة محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس الفريق سوف يخضع لمسحة طبية جديدة للكشف من فيروس كورونا (كوفيد 19) اليوم الإثنين.

وكان محمد الشناوي غاب عن مباراة القمة ضد الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك علي لطفي بديلاً ليقود فريقه للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري we المصري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"الشناوي سيقوم بمسحة طبية الإثنين، ونتمنى أن تكون النتيجة سلبية".

وتابع :"خوضنا مباراة كبيرة أمام الزمالك وهذه المباريات ستكون في الأذهان، ولهذا كانت رسالتنا للاعبين تقديم مباراة كبيرة لأننا نلعب بروح الفانلة".

الأهلي خاض مباراة القمة وسط عدد من الغيابات بحسب ما جاء على لسان سيد عبد الحفيظ بداية من محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحمدي فتحي وجونيور أجايي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد سموحة مساء الأربعاء المقبل في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 12 مباراة بفارق ثلاث جولات عن الزمالك متصدر الجدول والذي خاض 15 مباراة.