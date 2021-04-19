"الضغط كان على الزمالك".. ماذا قال بانون على فوز الأهلي بالقمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بدر بانون مدافع فريق الأهلي، أن فريقه استغل عنصر الغيابات في مباراة القمة ضد الزمالك، مؤكدًا أن الضغط كان على المنافس.

وأضاف بانون في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"موضوع الغيابات استغلناه بشكل إيجابي".

وتابع :"الغيابات جعلنا نخوض المباراة دون ضغط عكس لاعبي الزمالك الضغط كان عليهم".

وأكمل :"الأهلي يمتلك لاعبين كبار، هذا الفوز يعتبر الأول لي في مباريات القمة ضد الزمالك، لكن هذه المباراة في بطولة الدوري".

وأنهى بانون تصريحاته :"لم أقدم المستوى المطلوب منيّ حتى الآن، النادي الأهلي كبير، والنادي علمني الفوز باستمرار لأن هذا ما يريده الجمهور".

وكان الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء الأحد على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري We المصري.

وأصبح رصيد الأهلي 30 نقطة من 12 مباراة ليكون على بعد ثلاث نقاط فقط من الزمالك متصدر الترتيب والذي خاض 15 مباراة في المسابقة المحلية.