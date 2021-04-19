ماذا يحدث للكرة الأوروبية؟.. 12 ناديًا يصدرون بيانًا مشتركًا للإعلان عن "دوري السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصدر 12 ناديًا أوروبيًا بيانًا رسميًا مشتركًا في نفس التوقيت، للإعلان عن المشاركة في بطولة تُدعى "دوري السوبر الأوروبي" مع الكشف عن نظام المسابقة المستحدثة.

الأندية الـ12 التي أصدرت البيانات هي ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا, حيث نشرتها عبر مواقعها الرسمية.

ووفقًا للبيان الذي صدر عن الأندية، وينقله يلا كورة من الموقع الرسمي لليفربول، فإن نصه جاء كالتالي:

"يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم -يختلف اسم النادي في كل بيان على حدة- أن يؤكد أننا انضممنا إلى الأندية الأوروبية الرائدة في الموافقة على تشكيل مسابقة جديدة ، وهي الدوري الأوروبي الممتاز.

*يمكن الاطلاع على بيان مشترك صادر عن جميع الأندية المؤسسة الاثني عشر أدناه ، مع توفير مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

نحن ملتزمون بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الداعمين مع تطور خطط المسابقة.

اجتمع 12 من أندية كرة القدم الرائدة في أوروبا اليوم للإعلان عن موافقتهم على إنشاء مسابقة منتصف الأسبوع الجديدة، تحت مسمى دوري السوبر، التي تحكمها الأندية المؤسسة.

انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي برشلونة وإنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير كأندية مؤسِّسة. ومن المتوقع أن تنضم ثلاثة أندية أخرى قبل الموسم الافتتاحي ، والذي من المقرر أن يبدأ في أقرب وقت ممكن عمليًا.

للمضي قدمًا، تتطلع الأندية المؤسسة إلى إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا للعمل معًا في شراكة لتحقيق أفضل النتائج للدوري الجديد وكرة القدم ككل.

يأتي تشكيل الدوري الممتاز في وقت أدى فيه فيروس كورونا إلى تسريع عدم الاستقرار في النموذج الاقتصادي الحالي لكرة القدم الأوروبية. علاوة على ذلك، كان هدف الأندية المؤسسة لعدد من السنوات هو تحسين جودة وشدة المسابقات الأوروبية الحالية طوال كل موسم، وإنشاء تنسيق للأندية واللاعبين الكبار للتنافس على أساس منتظم.

أظهر الوباء أن رؤية استراتيجية ونهج تجاري مستدام مطلوبان لتعزيز القيمة والدعم لصالح هرم كرة القدم الأوروبي بأكمله. في الأشهر الأخيرة، تم إجراء حوار مكثف مع أصحاب المصلحة في كرة القدم بشأن الشكل المستقبلي للمسابقات الأوروبية.

تعتقد الأندية المؤسسة أن الحلول المقترحة بعد هذه المحادثات لا تحل القضايا الأساسية، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم مباريات عالية الجودة وموارد مالية إضافية لهرم كرة القدم بشكل عام.

تنسيق المنافسة

20 ناديًا مشاركًا هم 15 ناديًا مؤسسًا وآلية تأهيل لخمسة فرق أخرى للتأهل سنويًا بناءً على الإنجازات التي تحققت في الموسم السابق.

تستمر مباريات منتصف الأسبوع مع جميع الأندية المشاركة في التنافس في الدوريات الوطنية الخاصة بكل منها، مع الحفاظ على تقويم المباريات المحلية التقليدية التي تظل في قلب لعبة النادي.

يبدأ شهر أغسطس مع الأندية المشاركة في مجموعتين من عشرة، تلعب مباريات الذهاب والإياب، مع تأهل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة تلقائيًا إلى ربع النهائي.

الفرق التي تحتل المركزين الرابع والخامس ستتنافس بعد ذلك في مباراة فاصلة من مباراتين على المراكز ربع النهائية المتبقية.

سيتم استخدام صيغة خروج المغلوب من مباراتين للوصول إلى النهائي في نهاية شهر مايو، والذي سيتم تنظيمه كمباراة واحدة في مكان محايد.

في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد بدء منافسة الرجال، سيتم أيضًا إطلاق دوري سيدات مناظر، مما يساعد على تقدم وتطوير لعبة السيدات.

ستوفر البطولة السنوية الجديدة نموًا اقتصاديًا أكبر ودعمًا لكرة القدم الأوروبية من خلال التزام طويل الأجل بمدفوعات تضامن غير محدودة والتي ستنمو بما يتماشى مع عائدات الدوري.

ستكون مدفوعات التضامن هذه أعلى بكثير من تلك الناتجة عن المنافسة الأوروبية الحالية ومن المتوقع أن تتجاوز 10 مليار يورو خلال فترة الالتزام الأولية للأندية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء المسابقة على أساس مالي مستدام مع اشتراك جميع الأندية المؤسسة في إطار الإنفاق. في مقابل التزامهم، ستتلقى الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو فقط لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بهم وللتعويض عن تأثير جائحة كورونا.