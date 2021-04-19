نشرة الأحد..شريف يقود نسر الأهلي لاصطياد الزمالك.. والنني يشارك تعادل في آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 18 ابريل 2021.

التعادل الإيجابي يُحسم موقعة انتر ونابولي في الدوري الإيطالي

ريال مدريد يتعادل سلبياً مع خيتافي ويفقد نقطتين هامتين في صراع الليجا

لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي

ليلة الأهداف الرائعة.. شريف يقود نسر الأهلي لاصطياد الزمالك في قمة الدوري

أتلتيكو مدريد يكتسح إيبار بخماسية في الليجا

مانشستر يونايتد يواصل محاولاته للضغط على مانشستر سيتي

بالفيديو.. بمشاركة النني.. آرسنال يخطف تعادلا قاتلا من فولهام

الأزمة تشتعل.. بيان ناري من يويفا للرد على مخطط "السوبر الأوروبي"

في بيان رسمي.. بايرن يستنكر تصرف فليك

اتفاقية تعاون بين بيراميدز ومانشستر سيتي لتطوير قطاع الناشئين