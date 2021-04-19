علي لطفي: درست طريقة لعب الزمالك لركلات الجزاء.. والشناوي دعمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد علي لطفي حارس مرمى الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، قام بدعمه قبل مباراة القمة، مشيراً إلى أنه درس طريقة لعب لاعبي الزمالك لركلات الجزاء.

وحقق الأهلي فوزاً بنتيجة 2-1 على غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع في الدوري، في مباراة شهدت تألق علي لطفي الذي تصدى لركلة جزاء خلال اللقاء.

وقال لطفي في تصريحات لقناتي "الأهلي" و"اون تايم سبورتس": "أبارك لجماهير الأهلي ولاعبي الفريق، والشناوي عندما أصيب بكورونا كان دائماً في ظهرنا وكان يحدثني دائماً ويدعمني".

وأضاف: "الفريق كله كان نجم، وأي حارس موجود يستطيع اللعب وتقديم أداء جيد، وذاكرنا فريق الزمالك ودرست طريقة لعب لاعبي الزمالك لركلات الجزاء والركلات الحرة مع ميشيل مدرب الحراس، وحتى الآن لا اعلم السبب في ضربة الجزاء".

وتابع حارس الأهلي: "مباراة زي أي مباراة في الدوري صحيح الزمالك فريق كبير وبيفرق مع الفريقين لكن المباراة انتهت والتركيز في المباراة المقبلة، وأي مباراة في الدوري نحتاج منها الثلاث نقاط، ولا يوجد لاعب يدخل الأهلي إلا وإن كان لاعب كبير".

واختتم لطفي تصريحاته: "جمهور الأهلي لا يقبل بالتعادل ويريد النادي واللاعب في حالة جيدة، جماهير الأهلي لا اعتبره جمهور لكنه حافز بالنسبة لي، الدوري لسه طويل وأمامنا مباريات صعبة".