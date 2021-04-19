محمد شريف: لدينا في الأهلي30 لاعبًا بنفس القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أعرب محمد شريف، لاعب الأهلي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز أمام الزمالك في لقاء القمة بنتيجة هدفين لهدف.

وحقق النادي الأهلي فوزًا على حساب الزمالك بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد القاهرة الدولي باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري We المصري.

وقال شريف في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة:" لدينا في الأهلي30 لاعبًا والكل في الفريق بنفس الامكانيات والقدرات".

وأضاف، أن اللاعبين الموجودين في الفريق جميعم رجال وعلى قدر كبير من المسؤولية، لافتًا أن هذا الأمر ظهر خلال لقاء القمة.

وتابع:" نبارك لجمهور الأهلي بعد تحقيق هذا الفوز، وباذن الله الفترة المقبلة تكون كلها بطولات".

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى 30 نقطة من 12 مباراة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 33 نقطة ولكن بخوض 15 مواجهة في المسابقة.