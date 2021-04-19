رسائل نارية من حازم إمام لكارتيرون ولاعبي الزمالك بعد خسارة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أداء لاعبي الفريق الأبيض بعد الخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري We المصري.

نجم الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"الأهلي قدم شوط أول رائع وغريب من نادي الزمالك، 45 دقيقة راحوا من اللاشيء".

وأضاف :"الزمالك لم يقدم شيئًا سواء في الدفاع أو الهجومي، كارتيرون لعب بشكل متحفظ، من رأيي الأهلي لعب شوط أول والزمالك الشوط الثاني".

وتابع :"الزمالك (مكنش شايف) في الشوط الأول والأهلي أيضًا في الشوط الثاني لكن كان هناك علي لطفي".

ومدح حازم إمام أداء علي لطفي، قائلاً :"في الفترة الماضية كنّا نتحدث عن عدم وجود بديل لمحمد الشناوي لكن علي لطفي صنع الفارق خاصة بعد تصديه ركلة الجزاء".

وواصل :"كان هناك فارق بين علي لطفي مع الأهلي وأداء جنش الذي فشل في إبعاد كرة الهدف الثاني على الرغم من تسديد الكرة في منتصف المرمى".

وأنهى :"أتمنى أن يكون هذه المباراة درسًا لجميع اللاعبين خاصة أن هناك لقاء قادم بعد أسبوعين أمام الأهلي".

جدير بالذكر أن رصيد الزمالك توقف عند 33 نقطة ليظل في المركز الأول بعد خوض 15 مباراة، في المقابل ارتقى الأهلي للمركز الثاني برصيد 30 نقطة من 12 مباراة.