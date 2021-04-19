كارتيرون: الأفضل خسر القمة.. لكن لاعبو الزمالك لم يقدموا المطلوب منهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه كان الأفضل في لقاء القمة أمام الأهلي، خاصة في الشوط الثاني الذي أظهر استحواذًا أكثر لفريقه.

وأشار كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، إلى أنه يرى في الوقت نفسه أن كل اللاعبين لم يقدموا المطلوب منهم، مما يدفعه لإجراء تعديلات في التشكيل خلال المباريات المقبلة.

وقال كارتيرون: "الفريق الأفضل هو من خسر القمة، وقعنا في خطأين خلال الشوط الأول ودفعنا ثمنهم بهدفين، لكننا كنا الأفضل في الشوط الثاني مما أشعر اللاعبين بالإحباط بعد نهاية المواجهة، لكني أرى أننا كنا الأفضل".

وأضاف: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في كل مركز ولم أشعر بغياب أي لاعب، نادم على شكل الفريق في بداية الشوط الأول لأني شعرت اننا غير قادرين على الحركة ومنافسنا لعب في البداية بشكل طيب وسجل هدفين، وتسجيل ركلة الجزاء المهدرة كان من الممكن أن يحول نتيجة المواجهة".

وأردف: "الأهلي كان الأفضل في بداية المباراة، ولاعبي الزمالك كانوا يرغبون في عمل كل شيء في الكرة وهذا أثر علينا بالسلب، كنا نلعب في الشوط الأول على الأطراف لذلك ظهرت المساحات في وسط الملعب، ولكن بعد ذلك نجحنا في غلق المساحات في الشوط الثاني".

وأوضح: "جميع اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، ومن الوارد أن يكون هناك تغييرات في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، يجب ان أراعي نفسية اللاعبين وأي قرار سريع الآن لن يكون في مصلحة الفريق".

واختتم: "تغيير عبدالله جمعة لم يكن متأخر، كان له دور خاص في عمل الكرات العرضية وفتوح اعب بشكل طيب في بداية الشوط الثاني".