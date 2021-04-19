نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني «كورتوا يخفف المعاناة»

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 18-4-2021، لحساب الجولة 33.

خفف تيبو كورتوا معاناة ريال مدريد، ليقوده إلى تعادل سلبي أمام مستضيفه خيتافي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”.

ودخل ريال مدريد المباراة بظروف صعبة، حيث افتقد خدمات خطه دفاعه الأساسي بالكامل بسبب الإصابات المختلفة، بالإضافة إلى غيابات أخرى مؤثرة، أمثال “كارلوس كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، إيدين هازارد”.

وقرر زيدان إراحة كريمة بنزيمة وتوني كروس، وبدأ بالتشكيلة التالية: كورتوا – مارسيلو – تشوست – ميليتاو – أودريوزولا – رودريجو – مودريتش – إيسكو – فينيسيوس – ماريانو – أسينسيو.

وضغط فريق خيتافي على ريال مدريد منذ البداية، وصنع الفرصة الأولى في الدقيقة السادسة، بعدما أرسل أوليفيرا تسديدة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وخطف ماريانو دياز هدف التقدم لفريق ريال مدريد عند الدقيقة السابعة، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وكاد خايمي ماتا يسجل الهدف الأول لفريق خيتافي في الدقيقة (24)، لولا القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا الذي صد رأسية المهاجم الإسباني.

وفشل ماريانو دياز في استغلال عرضية مارسيلو من الجهة اليسرى، بعدما سقطت الكرة أمامه على خط المرمى قبل أن يبعدها المدافع ليحرم ريال مدريد من هدف محقق في الدقيقة (28).

وشن ريال مدريد هجمة مرتدة سريعة، مرت على أودريوزولا الذي أرسل كرة عرضية داخل المنطقة، ليقابلها فينيسيوس برأسية وجدت يد الحارس دافيد سوريا في الدقيقة (39)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

الشوط الثاني

واستغل لاعب خيتافي أوليفيرا سذاجة مدافع ريال مدريد ألفارو أودريوزولا ليستخلص منه كرة في الدقيقة (56)، قبل أن ينطلق ويتوغل داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية تصدى لها كورتوا بسهولة.

وواصل تيبو كورتوا تألقه ليحرم خيتافي من هدف محقق، بعدما نجح في التصدي لتسديدة صاروخية من المهاجم التركي أونال بأطراف أصابعه لتخرج إلى الركنية في الدقيقة (59).

وأقحم زين الدين زيدان المهاجم كريم بنزيمة في أولى تغييرات ريال مدريد عند الدقيقة (65)، على حساب ماريانو دياز، كما دخل أنطونيو بلانكو بدلًا من رودريجو جوس.

وأضاع أنخيل رودريجيز، فرصة أخرى سانحة للتسجيل لفريق خيتافي في الدقيقة (69)، حين تلقى كرة في عمق دفاع ريال مدريد، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا.

وفرض تيو كورتوا نفسه نجمًا للمباراة، بعدما تألق من جديد في التصدي لتسديدة من ماكسيموفيتش في الدقيقة (78)، وحولها إلى ركنية.

واستفاق لاعبو ريال مدريد في الدقائق العشر الأخيرة، وضغطوا بشدة على خيتافي بحثًا عن خطف هدف الانتصار، لكن فشل المرينجي في صنع أي فرصة خطيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة (0-0).

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “أتلتيكو مدريد”، بينما أصبح في رصيد خيتافي 31 نقطة في المركز 15.