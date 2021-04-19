تعرف على نتيجة مباراة الشرطة واستقلال طهران فى دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

حقق استقلال طهران الإيراني فوزه الثاني على التوالي فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه المستحق أمام الشرطة العراقي بنتيجة 3-صفر.

استغل الاستقلال النقص العددي في صفوف الشرطة، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه المخضرم “حسام كاظم” في الدقيقة 11.

وافتتح محمد نادري التسجيل للاستقلال في الدقيقة 44، فيما أضاف زميلاه فارشيد إسماعيل وشيخ دياباتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65 على الترتيب.

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وانفرد الاستقلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في مباراته الثانية على التوالي، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه الدحيل.

ويتواجد الشرطة العراقي استقلال طهران مع الأهلي السعودي والدحيل القطري في المجموعة الثالثة (C) بدور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

كان استقلال طهران الايراني قد أكتسح فريق الأهلي السعودي في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين، فيما سقط الشرطة العراقي أمام الدحيل القطري بثنائية نظيفة.

وستقام جميع مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا بمنطقة غرب آسيا خلال ما تبقى من شهر أبريل الجاري، على أن تنتهي المباريات يوم الجمعة الموافق 30 منه.

يذكر أن دور المجموعات في أبطال آسيا، يتم إقامته بنظام التجمع لكل مجموعة، وذلك بسبب قيود السفر بين البلدان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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