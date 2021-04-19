فيديو | مشاهدة اهداف مباراة انتر ميلان ونابولي فى الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة انتر ميلان ونابولي فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاحد 18 أبريل 2021، لحساب الجولة 31.

قطع نابولي سلسلة من 11 انتصارا متتاليا لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وتعادل معه بنتيجة 1-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب دييجو ارماندو مارادونا.

ورفع نابولي، الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الذي خسر في وقت سابق اليوم أمام أتلانتا صفر / 1 .

كذلك رفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه ميلان صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على جنوه بنتيجة 2-1 في مباراة أخرى جرت اليوم.

تقدم نابولي بهدف في الدقيقة 36، من كرة عرضية أرسلها المهاجم لورينزو إينسيني داخل منطقة جزاء الإنتر، حاول الحارس سمير هندانوفيتش التصدي لها لكن بطريقة خاطئة لتفلت من يديه وتدخل الشباك.

واستطاع الانتر إدراك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق متوسط ميدانه الدنماركي كريستيان إيركسن، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الجهة اليسرى لمرمى نابولي.

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