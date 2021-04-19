فيديو | شاهد اهداف مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري «شريف يُداعب موسيماني»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والزمالك في قمة مباريات اليوم الأحد 18 أبريل بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2020، والمؤجلة منذ الجولة الرابعة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي في نتيجة المباراة 2/1، وكان هو السباق في التسجيل عن طريق مهاجمه الدولي المصري “محمد شريف” بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أيمن أشرف.

لكن قائد الزمالك “محمود شيكابالا” تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 31 بتسديدة مقوسة مذهلة من على حدود منطقة جزاء الأهلي، عانقت المقص الأيمن للحارس علي لطفي.

وجاء هدف شيكابالا بنفس الطريقة التي سجل بها في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والفارق الوحيد بين الهدفين هو أن تسديدته في نهائي أفريقيا كانت على الحارس “محمد الشناوي” بالاضافة إلى انها ارتطمت في العارضة وعانقت الشباك.

ولم يهنأ الزمالك بهدف محمود شيكابالا لأكثر من 5 دقائق، حيث استقبلت شباك الحارس محمود جنش لهدف من تصويبة صاروخية أطلقها “محمد شريف” من حوالي 22 ياردة، لتعانق الزاوية اليسرى في الدقيقة 34.

واستغل محمد شريف هفوة فادحة من لاعب وسط الزمالك “يوسف أوباما” في إعادة الكرة إلى الدفاع، ليقص الكرة ويحضرها لنفسه ثم يصوب بأريحية دون التعرض لأي ضغط من قلب الدفاع “محمود علاء”.

وعانى محمد شريف من كثرة الجلوس على دكة البدلاء منذ بداية شهر يناير الماضي بسبب تعاقد المدير الفني “بيتسو موسيماني” مع المهاجم الكونجولي والتر بواليا من الجونة.

وواصل اللاعب العائد من إعارة ناجحة مع إنبي مُداعبة بيتسو موسيماني بتقديم مستوى ثابت وبتسجيل المزيد من الأهداف على الصعيدين المحلي والقاري في المباريات الخمس الماضية، ليؤكد جدارته في لعب الأدوار الأولى.

وفي بداية الشوط الثاني، وبعد مشاركة المهاجم التونسي “سيف الدين الجزيري”، تحصل الزمالك على ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 57، فشل المدافع “محمود علاء” في ترجمتها لهدف التعادل، بعدما تصدى له الحارس البديل في الأهلي “علي لطفي” ببراعة كبيرة.

فيديو | شاهد اهداف مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

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