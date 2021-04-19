ريال مدريد يخرج متعادلاً من أرض خيتافي

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد ريال مدريد من أرض منافسه خيتافي بالتعادل السلبي 0-0 أمسية الأحد ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويمكن القول إن الفريق الملكي تحاشى الخسارة أمام جاره المدريدي الصغير الذي خاض مباراة شجاعة وهجومية مستغلاً الغيابات التي يعاني منها فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وأنقذ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مرمى الميرنغي من أهداف محققة ليمنح جائزة رجل المباراة بجدارة واستحقاق.



كما لعب مدافع الفريق الملكي، البرازيلي ميليتاو مباراة كبيرة إذ شتت الكرة 10 مرات أمام هجوم خيتافي، أفضل رقم له أو لأي مدافع مدريدي آخر في مباراة واحدة ضمن جميع المسابقات.



وبات رصيد ريال مدريد 67 نقطة في مركز الوصافة خلف جاره الآخر المتصدر أتلتيكو مدريد 70 نقطة، وإذا ما فاز برشلونة الخميس ضد خيتافي أيضاً فإن الفريق الكاتالوني المتوج السبت بكأس الملك سينتزع المركز الثاني من خصمه اللدود.