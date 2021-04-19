الامارات | ميلان يتمسك بالوصافة ليلة تعثر إنتر والسقوط التاريخي ليوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتمسك بالوصافة ليلة تعثر إنتر والسقوط التاريخي ليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن ميلان الخروج من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي في كرة القدم وهو في الوصافة، وذلك بعد فوزه الشاق على ضيفه جنوى 2-1 الأحد، فيما تعثر إنتر أمام نابولي 1-1، وسقط حامل اللقب يوفنتوس بهدف نظيف أمام أتالانتا للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

ودخل "روسونيري" لقاء الأحد ضد فريق لم يذق طعم الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته التسع الماضية.

وبات ميلان مع 66 نقطة على بعد تسع نقاط من إنتر المتصدر، وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس ونقطتين عن ممثل مدينة برغامو، فيما يتقدم بفارق ست نقاط عن نابولي الخامس.

وينحصر طموح ميلان منطقياً بمحاولة العودة الى مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بعدما كان حتى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في الصدارة.

لكن المسار ما زال شاقاً بالنسبة لرجال المدرب ستيفانو بيولي من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ تنتظرهم مواجهات صعبة في المراحل السبع الأخيرة حيث يحلون ضيوفاً على لاتسيو في المرحلة الثالثة والثلاثين، يوفنتوس في المرحلة الخامسة والثلاثين وأتالانتا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وبغياب نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نتيجة طرده في المرحلة الماضية ضد بارما، عانى ميلان للوصول الى شباك ضيفه وانتظر هدفاً بالنيران الصديقة لحسم النقاط الثلاث.

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