شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد مدافعه في مباراة سموحة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره سموحة بمنافسات الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام سموحة الأربعاء المقبل، بمنافسات الدوري المصري الممتاز. ويغيب بيكهام بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على ثالثة في مباراة القمة أمام الزمالك.

وأنذر الحكم محمود البنا اللاعب أحمد رمضان بيكهام خلال أحداث الشوط الثاني من القمة. وحسم الأهلي القمة رقم 121 على حساب الزمالك وحقق الانتصار عليه بنتيجة 2/1.