شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد حسم القمة على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة القمة رقم 121 على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة مساء الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مباراته القادمة في الدوري المصري أمام سموحة، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 30 من 12 مباراة عقب حسم القمة والفوز على الزمالك بثنائة محمد شريف.