شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي في القمة على الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة القمة رقم 121 على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي، والمؤجل بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 30 من 12 مباراة فقط وقفز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

واستمر الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 بعد حسم الأهلي مباراة القمة على حساب الزمالك

ويحل المصري البورسعيدي ثالثاً في جدول الترتيب بـ 29 نقطة من 18 مباراة ويلاحقه في المربع الذهبي الاتحاد السكندري بـ 28 نقطة في المركز الرابع من 17 مباراة.

وتراجع بيراميدز للمركز الخامس بـ 27 نقطة من 17 مباراة.

أما عن صراع الهبوط فلازال مشتعلاً بين عدة أندية، فيأتي دجلة في المركز الرابع عشر بـ 16 نقطة والمقاولون في المركز السابع عشر بـ 15 نقطة، وكل من البنك الأهلي والاسماعيلي بـ 14 نقطة، ويتذيل الانتاج الحربي الترتيب بـ 12 نقطة.