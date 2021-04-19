شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدر ركلة الجزاء الخامسة على التوالي أمام الأهلي.. ‏سجل الأخيرة منذ 17 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اهدار ركلات الجزاء في مواجهات القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وأهدر المدافع محمود علاء ركلة جزاء للزمالك في القمة 121 التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ولم يفلح الزمالك في التسجيل من ركلة جزاء في شباك الأهلي بقمة الدوري منذ نوفمبر من عام 2007 أي منذ 17 عاماً، وذلك بإحراز الثنائي جمال حمزة وعبدالحليم علي من خلالها في مباراة الدور الأول للدوري 2004-2005 التي فاز فيها الأهلي بالأربعة.

ومنذ ذلك التوقيت استمرت قصة اهدار الزمالك ركلات الجزاء أمام الأهلي في الدوري.

، البداية مع عمرو زكي واضاعة ركلة جزاء احتسبت للزمالك في توقيت مبكر في ‏لقاءه أمام الأهلي بالدور الأول لموسم 2006-2007 ولقاء فاز به الأهلي بهدفين ‏مقابل هدف.‏

وائل القباني مدافع الزمالك يهدر ركلة جزاء جديدة للزمالك أمام الأهلي بالدوري ‏في لقاء الدور الثاني لموسم 2006-2007، ولقاء حسمه الأبيض بهدفين دون رد‏.

محمود فتح الله يواصل السيناريو ويهدر ركلة جزاء للزمالك أمام الأهلي في لقاء ‏الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري الممتاز موسم 2013-2014 ولقاء ينتصر ‏فيه الأهلي بهدف دون رد.‏

وأهدر باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ركلة الجزاء ‏التي احتسبت لفريقه أمام الأهلي في لقاء القمة رقم 115 للكرة المصرية، ومباراة ‏الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

ويأتي الدور على محمود علاء ليدون سطراً جديداً في إهدار الزمالك ركلات الجزاء أمام الأهلي على مدار 17 عاماً، خلال لقاء القمة الليلة ويتمكن الحارس علي لطفي من التصدي لها عن جدارة.