شكرا لقرائتكم خبر عن مارس هوايته المحببة.. علي لطفي تخصص تصدي لركلات جزاء أمام الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح حارس النادي الأهلي على لطفي في التصدي لركلة جزاء لنادي الزمالك سددها محمود علاء ليحرم الفارس الأبيض من تسجيل هدف التعادل أثناء تقدم الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

تصدي على لطفي لركلة الجزاء أمام الزمالك ليس بشيء جديد، إذ يبدو أنه هواية محببة لحارس الأهلي منذ كان حارسًا لنادي إنبي وقبل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصائيات، فقد تصدى على لطفي لـ 5 ركلات جزاء خلال مسيرته، قبل مباراة القمة التي أقيمت الليلة، ليرتفع العدد إلى 6.

ومن بين الركلات الـ 6 التي تصدى لها على لطفي خلال مسيرته كحارس مرمى، كان 3 منها ضد نادي الزمالك، إي بنسبة 50% من تصدياته لركلات الجزاء.

ونجح على لطفي أثناء تواجده في إنبي في التصدي لركلة جزاء من أحمد عيد عبدالملك في المباراة التي أقيمت بين الزمالك والنادي البترولي في ديسمبر 2014، في إطار الدوري المصري موسم 2014-2015 وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

وفي موسم 2017-2018، عاد على لطفي ليتصدى لركلة جزاء لنادي الزمالك نفذها هذه المرة باسم مرسي، وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل السلبي.

وتكمن المفارقة الأخرى في عدم خسارة فريق على لطفي أمام الزمالك في أي مباراة تصدى خلالها لركلة جزاء من لاعبي القلعة البيضاء، إذ فاز فريقه مرتين وتعادل مرة وحيدة، بإضافة مباراة الليلة.

وكان الأهلي قد نجح في التفوق على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.