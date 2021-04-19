الهلال يسقط شباب أهلي دبي بثنائية قوميز وكاريلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الهلال في تصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا عندما تغلب على شباب أهلي دبي أمس 2 /0 بملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى؛ ليكسب حامل النسخة قبل الماضية اللقاء التاسع بين الفريقين.

وتكفل الفرنسي بافيتيمبي قوميز والبيروفي أندريه كاريلو بالهدفين في الدقيقتين الـ14 والـ28.

واعتلى الهلال صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، وذلك بفارق الأهداف عن استقلال دوشنيه الذي فاز على نظيره أجمك الأوزبكي 3 /2 في مباراة جرت على ملعب الملك فهد الدولي في نفس توقيت مباراة الهلال.

وبقي شباب أهلي دبي على نقطته الوحيدة التي جلبها من تعادله من فريق استقلال دو شنيه الأوزبكي، متعادلا مع أجمك الذي يملك أيضا نقطة وحيدة.

وخاض الهلال الشوط الأول بأداء مثالي وضح فيه إصراره على كسب المباراة، حيث شكلت الجهة اليمنى التي لعب فيها محمد البريك مسرح عمليات الفريق التي جاء منها الهدفان، خاصة وأن البريك استغل المساحات التي توفرت له في صنع عرضيتين ذهبيتين لقدمي بافيتيمبي قوميز وأندريه كاريلو، فشل دفاع الفريق الإماراتي في التصدي لهما قبل أن يستفيد منها الهلال في هدفيه.

ودق الهلال ناقوس الخطر مبكرا بواسطة محمد البريك عندما أرسل كرة ارتطمت بالقائم الأول لماجد ناصر كإنذار أخرج لاعبي شباب أهلي دبي عن طورهم لاسيما من قبل حارسه ماجد ناصر الذي أكثر من الاعتراضات حتى أجبر حكم اللقاء العراقي مهند قاسم على منحه بطاقة صفراء.

في الشوط الثاني واصل الهلال استحواذه على الكرة بفضل اللعب من لمسه واحدة وسط انهيار وسط ميدان شباب أهلي دبي بمن فيهم محترف الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي أخفق في قيادة وسط فريقه الذي تسلمه الهلال من خلال تبادل المراكز بين لويس فيتو وهتان باهبري ومحمد كنو، في الوقت الذي قل فيه عطاء البريك مقارنة بالشوط الأول.

كما كان حضور ياسر الشهراني في الجهة المقابلة شحيحا.

ولم تجد تبديلات مدرب شباب أهلي دبي، مهدي علي في إحداث التفوق المنتظر، فيما أهدر فيتو فرصة تسجيل هدف ثالث للهلال في الدقيقة الـ 81 التي سبقها دخول الثنائي ناصر الدوسري وفواز الطريس للإبقاء على حيوية الهلال الميدانية.