شكرا لقرائتكم خبر سراج آل سليم يمنح السعودية فضيتين آسيويتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف الرباع سراج آل سليم أمس ميداليتين فضيتين بالنتر والمجموع، ضمن منافسات وزن 61 كجم، في بطولة آسيا لرفع الأثقال للكبار المقامة حاليا في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 186 رباعا ورباعة، يمثلون 26 دولة.

وجاء تتويج آل سليم بالميدالية الفضية، بعد رفعه 161 كجم في لعبة النتر، وحصوله على 286 نقطة في المجموع، محتلا المركز الثاني خلف لاعب صيني ليتوج بميداليتين فضيتين، كإنجاز تاريخي كبير.

ويواصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال والذي يمثله 6 لاعبين، اليوم مشاركته في البطولة من خلال الرباع نواف المزيدي، في منافسات المجموعة B لوزن 67 كجم. وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت طشقند أمس الأول للمشاركة في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويسعى الأخضر للدخول في المنافسة على خطف إحدى ميداليات البطولة، والحصول على نقاط عالية في الدخول ضمن نقاط التأهيل للأولمبياد.