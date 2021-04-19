سراج آل سليم يمنح السعودية فضيتين آسيويتين

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وجاء تتويج آل سليم بالميدالية الفضية، بعد رفعه 161 كجم في لعبة النتر، وحصوله على 286 نقطة في المجموع، محتلا المركز الثاني خلف لاعب صيني ليتوج بميداليتين فضيتين، كإنجاز تاريخي كبير.
ويواصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال والذي يمثله 6 لاعبين، اليوم مشاركته في البطولة من خلال الرباع نواف المزيدي، في منافسات المجموعة B لوزن 67 كجم. وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت طشقند أمس الأول للمشاركة في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
ويسعى الأخضر للدخول في المنافسة على خطف إحدى ميداليات البطولة، والحصول على نقاط عالية في الدخول ضمن نقاط التأهيل للأولمبياد.
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