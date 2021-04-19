الفتح يتمسك بكنبه موسمين إضافيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الفتح تمسكه باستمرار اللاعب ماجد كنبه بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من خلال تجديد عقد اللاعب أمس لمدة موسمين. وجددت إدارة النادي مع لاعب الوسط بحضور عضو مجلس الإدارة مشاري السعدون. ويأتي التجديد مع اللاعب الشاب (28 عاما) تنفيذا لرغبة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانييك فيريرا.

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